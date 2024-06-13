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هند صبري وعمرو يوسف وكندة ودرة وشيرين رضا بعقد قران سلمي أبو ضيف

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ياسر رشاد - القاهرة - احتفل عدد من نجوم الفن بعقد قران سلمي أبو ضيف وزوجها إدريس عبد العزيز.

حيث حضر كل من هند صبري عمرو يوسف وكندة علوش، درة وزوجها هانى سعد، ليلى أحمد زاهر، شيرين رضا، محمود العسيلي، المخرجة ياسمين أحمد كامل، المخرجة مريم أحمدى، الكاتب تامر حبيب، هشام ماجد، شيكو، أحمد داود وعلا رشدى، حسن أبو الروس، فرح يوسف، محمد محمود.

سلمي أبو ضيف وهند صيري وإدريس عبد العزيز 

تصدر إدريس عبد العزيز زوج الفنانة سلمي أبو ضيف التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد زواجهما.

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سلمي أبو ضيف وإدريس عبد العزيز  ودرة وزوجها وشيرين رضا وتامر حبيب  

إدريس عبد العزيز زوج سلمي أبو ضيف رجل أعمال مصري سويسري.

من هو إدريس عبد العزيز

إدريس عبدالعزيز رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية المصرية والجنسية السويسرية، يعمل في مجال بيع الطائرات.

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عمرو يوسف وكندة علوش وليلي أحمد زاهر ومحمد محمود 

وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

1 يعمل في منصب مدير مبيعات في شركة طائرات عالمية ” JetCraft”.

2 يهتم بالفن.

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درة وزوجها وعمرو منسي وزوجته 

3 محب لرقصة الفلامنجو.

4 مشجع لفريق .

5 يتحدث لغات عديدة منها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

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شيكو وهشام ماجد وهاني سعد زوج درة 

وشاركت النجمة سلمى أبوضيف جمهورها على صفحات السوشيال ميديا الرسمية لها، صورًا جديدة لزواجها من رجل الأعمال إدريس عبدالعزيز والذي تم في جو عائلي يجمع الأقارب والأصدقاء.

سلمي أبو ضيف 

وظهرت سلمى أبوضيف بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ومكياج ريهام خليفة وشعر أحمد منير بالتعاون مع الستايلست ياسمين قناوي.

سلمي أبو ضيف وإدريس عبد العزيز 

وكانت سلمى أبوضيف قد أعلنت خطبتها على إدريس من خلال فيديو نشرته على السوشيال ميديا قبل 28 يوما.

سلمي أبو ضيف وإدريس عبد العزيز 

 

وكانت أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها من رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، حيث طلب حبيب سلمي، إدريس عبدالعزيز، الارتباط بها وذلك خلال تواجدهما معًا أثناء قضائهما عطلتهما بأجواء صيفية.

 

سلمي أبو ضيف 

 

وفاجأها «إدريس» وقدم لها خاتمًا من الألماس، ومطالبا الزواج منها بعد قصة حب جمعتهما، وشارك صورة على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه اللحظة الرومانسية، قامت «سلمى» بدورها بإعادة نشرها، مؤكدة أنها أصبحت «مخطوبة».

سلمي أبو ضيف وإدريس عبد العزيز 

أعمال صنعت شهرة سلمى ابو ضيف

تعتبر سلمي أبو ضيف من مواليد 2 فبراير لعام 1994، وهي عارضة أزياء مصرية درست الإعلام، وعملت كعارضة أزياء كما عملت مذيعة راديو في السادسة عشر من عمرها، وشاركت في عدة أعمال درامية وسينمائية.

سلمي أبو ضيف وإدريس عبد العزيز 

كانت بدايتها عام 2017 من خلال عدة أعمال درامية أشهرها مسلسل حلاوة الدنيا الذي طُرح في رمضان 2017، من بطولة هند صبري وقدمت من خلاله شخصية «علياء» شقيقة هند صبري.

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سلمي أبو ضيف وخطيبها 

 وقدمت بالعام ذاته مسلسل لا تطفئ الشمس الذي طُرح في رمضان أيضا بجانب ميرفت أمين ومحمد ممدوح وقدمت من خلاله شخصية «توفي»، بالإضافة إلى فيلم شيخ جاكسون مع أحمد مالك وأحمد الفيشاوي وقدمت شخصية «شيرين».

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سلمي أبو ضيف وخطيبها 

وشاركت مؤخرا في عمل درامي جرى طرحه في شهر رمضان 2024، كما قدمت مسلسل بين السطور إلى جانب أحمد فهمي وصبا مبارك وقدمت شخصية الإعلامية «ملك شهاب»، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مايقرب من 21 عملا.

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سلمي أبو ضيف وخطيبها 

وتم تكريم سلمى أبو ضيف من قِبل المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مشاركتها في مسلسل “رسالة الإمام” مع الفنان خالد النبوي، ولم يكن التكريم الأول لها.

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سلمي أبو ضيف 

شاركت في مسلسل ” لأعلى نسبة مشاهدة” في رمضان 2024 وقدمت شخصية شيماء وهي فتاة بسيطة ولكنها فجاة تصبح مشورة وتواجه العديد من المشاكل بسبب شهرتها.

أبطال أعلي نسبة مشاهدة

ويشارك في بطولة مسلسل لأعلى نسبة مشاهدة كوكبة من الفنانيين منهم: ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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سلمي أبو ضيف 

أبطال بين السطور 

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

أنف وثلاث عيون 

كما عرض للفنانة سلمى أبو ضيف فيلم أنف وثلاث عيون، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته.

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سلمي أبو ضيف 

كما تشارك فى فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة النجم خالد الصاوي الذي عرض فى السينمات.

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك 

تدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

 

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

وكانت حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على توجيه رسالة إلى الفنانة غادة عبد الرازق بعد نجاح حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل.

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سلمي أبو ضيف 

حيث كتبت سلمى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ شكرا أوي يا دكتور عليا برضه بحبك”.

يتكون مسلسل حدث بالفعل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف يمكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.

وكانت نالت سلمى أبو ضيف، جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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