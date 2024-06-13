محمد حفظي يهنئ المخرج طارق العريان على عرض فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المنتج محمد حفظي على تهنئة المخرج طارق العريان بعرض فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بدور العرض السينمائي بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى وتصدره إيرادات شباك التذاكر المصري.

ونشر "حفظي" صورة من أول سيناريو قام بكتابته وأشار إلا أنه كان السبب وراء اختيار المخرج طارق العريان له لكتابة فيلمه "السلم والتعبان" عام 2001، وعلق حفظي: "Letting Go كان أول سيناريو اكتبه في حياتي وكان السبب في اختيار المخرج طارق العريان ليا لكتابة فيلم السلم والثعبان معه وكان العامل الأول بيننا وبداية رحلتي في السينما، حابب أبارك للمخرج الكبير طارق العريان على بداية عرض فيلم ولاد رزق 3 القاضية في السينمات وأتمنى كل النجاح للفيلم".

ونجح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري والتي بلغت 4.4 مليون جنيها وسط توقعات بتحقيق المزيد خلال الأيام المقبلة وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وكانت آخر مشاركات محمد حفظي الإنتاجية بفيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي وعرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

يذكر أن محمد حفظي يشارك بالعملية الإنتاجية لعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "سوبر زيرو" بطولة الفنان هشام ماجد، وفيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس.

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