بالصور.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم بشوارع ميلان والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت المطربة نانسي عجرم، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت نانسي مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "زيارة سريع إلى ميلان".

وظهرت نانسي بإطلالة "كاجوال"، مرتدية بنطال باللون الاسود، مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة، وهي تسير في شوارع ميلان.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "طبعا الحب جميل مع نانسي"، "استمتعي يا ايقونة والحلوة بدون مجهود"، "جميلة وراقية"، "عسل يا نانسي"، "القمر نزل ميلانو"، "تجنني ننوس".

تستعد المغنية اللبنانية نانسي عجرم لطرح أحدث أغانية في الصيف، بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.

يذكر أن، نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تورنتو- كندا بشهر مارس الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد".

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