الليلة.. عرض فيلم "الصف الأخير" لأول مرة الليلة على ART

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض قناة أفلام١ ART الليلة حصريا ولأول مرة فيلم "الصف الأخير" بطولة: بيومي فؤاد، تيام قمر، ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد، نورا عبدالرحمن.

الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.

تدور قصة الفيلم حول شاب قليل الخبرة بالحياة، ويخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

جدير بالذكر أن الفيلم حصل على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط وهما جائزة أفضل فيلم و وجائزة أفضل سيناريو.

الفيلم يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.