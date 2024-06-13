شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم أهل الكهف يهدون العمل إلى روح جميل برسوم وجابر عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع فيلم "أهل الكهف" بطولة النجم خالد النبوى، على إهداء العمل إلى روح الفنان الراحل جميل برسوم، والسيناريست جابر عبد السلام، في لفتة إنسانية منهم، حيث ذكر اسم الاثنين على تتر بداية العمل، الذي انطلق أمس في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

يذكر أن الفنان جميل برسوم رحل في مارس 2024، وكان له ظهورا مميزا في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فراولة"، بطولة النجمة نيللي كريم، أما السيناريست جابر عبدالسلام توفي في يونيو 2019.