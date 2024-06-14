شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلا ضمن حفلات ليالى مصر بالإسكندرية 13 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكي حفلاً غنائياً في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو المقبل، وذلك ضمن حفلات ليالى مصر، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويمكن للجمهور حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

وأحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا بحضور جماهيرى ضخم في الأردن الجمعة الماضية، وذلك بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، لأول مرة في عمان، كما أحيا فريق كايروكى ومطرب الراب مروان بابلو حفلا غنائيا ضخما بعنوان "المحطة" يوم 18 مايو الشهر الماضى بالجامعة الأمريكية بالتجمع.

يذكر أنه يعرض للنجم أميرعيد حاليا مسلسل "دواعي السفر"، على منصة watch it الإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو" بجزأيه الاثنين.

المسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.