شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يكشف كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي" مع منى الشاذلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان علي الحجار، كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، للفنان صلاح عبد الله، قائلا: "أنا لقيته ناشرها على صفحته على فيسبوك، فطلبت منه غناء كلماته، وتحدثت مع شادي مؤنس لتلحين المقطع لإغراء صلاح عبد الله لتكملة الأغنية".

وتابع علي الحجار، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع عبر قناة ON: "شادي مؤنس سمعني مقطع صلاح عبد الله في التليفون، ثم اجتمعنا نحن الثلاثة، وصلاح عبد الله سعد جدا بالأداء".

وأكمل: "بعدما اقتنع صلاح عبد الله، وجرت علاقة بين صلاح وشادي مؤنس حتى انتهى الأول من الأغنية كاملة،

وكشف الفنان صلاح عبد الله، عن سر تأليفه للأغنية، قائلا ضاحكا: "الأغنية لواحدة كنت أعرفها، أو لوحدة كنت عايز أعرفها".