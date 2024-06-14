حفلات قطر يونيو 2024| ليلة طربية مع مي فاروق وريهام عبد الحكيم

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي كلا من الفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، ليلة طربية في قطر، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل مي فاروق وريهام عبد الحكيم في قطر

يقام الحفل في 19 من يونيو الجاري، بمسمى “ليلة الزمن الجميل” على مسرح المياسة في العاصمة القطرية الدوحة.

كانت أحدث أغاني مي فاروق من خلال أغنية “كل الحبيبة”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "عارِف كُل الحّبيبه وكلامهم على أغانيهم وعدد ناس فرحانه بيهم أنا عشقى أكتر بشوية مرة أو اتنين لاء ميه مين فيهم شاف الطيبة أتحدى ّ أحن ما فيهم لو شوفوا طيبتك بعينيهم زى ما شُفتها ب عينيا يجوا يشوفوا الحنيه تعرف ساعات ب أستكترك على نفسى لما ب أبصُ لك ولما ب أسمع ندِهتك ياما بعينيا ب أصورك كل الكلام اللى إتكتب ف الحُب قبلك ده إتلغىّ إنت الوحيد اللى إتوهب وصف الحيادى كُلها بكرة حايتقال أسامينا ل لقلوب لسه بيتلاقوا حايقلوا فى إتنين ياما دقوا م الدنيا جمال ليالها كانوا أغلى حبايب فيها ده إحنا ف دنيا لوحدينا ومفيش زينا هنا تاني لاقيا ف حُضنك ده مكاني طول مانا شايفاك حواليا انا مابغمضشى عينيا عارف فيك حاجه غريبة وعينيك لما أسرح فيهم والله دُنيا لوحديهم دنيا بلفها ميت لفة وأحُضن إيديك وأتدفى الناس لو فيهم عيبه أنا ليه بقى مش لاقيالك حاجه ألاحظها و أقولهالك كُلك ياحبيبى مزايا وحقيقى فرقت معايا