"بلا أثرٍ سواي".. محاولة جادة من "صحر أنور" للعثور على الصورة الداخلية للذات



ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثًا ديوان "بلا أثرٍ سواي"، للشاعرة والأديبة والكاتبة الدكتورة صحر أنور، عن دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر.

الدكتورة صحر أنور



يتضمن الديوان الأول للشاعرة أكثر من 100 قصيدة متنوعة، باستخدام الحوار الداخلي الدال على الفعل الشخصي، حيث تتلاحق صور الماضي.

الديوان الشعري "بلا أثرٍ سواي"، قائم في مجمله على تأمل الكائن في مسيره ومصيره، في محاولة للعثور على الصورة الداخلية للذات، حيث تحاول أن ترسم ما تراه مقاربًا أو مطابقًا، مستخدمة "الأنا" في البوح والاعتراف، تسندها صور غريبة وعجائبية في جدتها.

حاولت الشاعرة في معظم قصائدها وصف حيوات تطاردها وتؤرقها، لكن الذات من فرط التذكر تعمد بعفوية إلى التحرر والفرار إلى أن يتم "البعث من جديد.

كما حاولت د. صحر أنور في ديوانها الأول التعبير عن الذات بلغة تخصها وتنفرد بها، ما بين الحدة والقلق، للخروج مما هو مستقر، حيث ترى أن كل شاعر لا تكفيه أبجدية واحدة، لذا يبحث طوال مسيرته عن أبجديته الثانية.

ويعبر الديوان عن وجهة نظر الشاعرة بأن القصيدة تظل ظامئة ما لم تعثر على مكانها ومكانتها، ولذلك جاء الديوان كمحاولة جادة لرؤية الروح، بعد أن تُبعث من رمادها في أعقاب تساقط أحلامها.



من قصائد الديوان:

" سَفَـرَ المَثْـوَى الأَخِـيرِ "

لا جَديدَ تَحت الشَّمسِ ياصَديقي

لا شَيءَ سِوى النُقصانِ

لا حُبَّ ، لا كُرهَ.

مازالَ السُّخطُ في مَهبَّ الحُزنِ؛

لا يُبَالِي بِذبُـولِ الدُّمُوعِ

العَذابُ سُـرادقٌ من وَهـمِ الـشِّفاءِ

أو أقَـلَّهُ ظَمأٌ من ضَياعٍ.

مَازالَ الصَّبرُ مَأجُـورًا

يَرتـوي من طَاعْـتـِنَا

لِحَياةٍ مَلاذُهَـا وَهْـمٌ

سَـرَابُها قَـدْرٌ من سُوءِ الكَـدِّ.

فَـرَحُهَا مُـتَــيَّـمٌ بِحُـزنٍ لـمْ يَتَغيَّر طَعْـمَهُ

يُـوْقـدُ في مَآقـينَا

سَـفَـرَ الـمَثوى الأخَـيرِ.