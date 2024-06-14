نجوم منتخب مصر يدعمون أحمد فهمي بالعرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الخميس العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس" استعدادًا لعرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى وذلك بإحدى السينمات في القاهرة الجديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة على "السوشيال ميديا".

وحرص عدد كبير من النجوم بعدد من الأوساط سواء الفنية أو الرياضية على الحضور وتهنئة صناع الفيلم، منهم لاعبي المنتخب السابقين، محمد زيدان وأحمد حسن والتقطا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء مع بطل الفيلم أحمد فهمي.

وكان من بين الحضور، أحمد شامي، إسماعيل فرغلي، أحمد فهيم، لبلبة، أوس أوس، كريم فهمي، حاتم صلاح، شريف حسني، مصطفى بسيط، محمد أنور، مصطفى خاطر.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي كانت بظهوره كضيف شرف بعدد من الأفلام منها مسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض مطلع العام الجاري، وفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف وعرض بموسم أفلام عيد الفطر الماضي، إلى جانب مشاركته بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" والذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام.

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