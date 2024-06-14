بحضور نجوم الفن وكرة القدم.. 34 صورة من العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير -محمود عبد الناصر:

حرص نجوم الفن وكرة القدم على حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"، بطولة النجم أحمد فهمي، والذي أقيم في إحدى سينمات القاهرة الجديدة، استعدادًا لعرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

حضر العرض كل من الفنانين أحمد فهيم وحاتم صلاح وأحمد الشامي ومحمد لطفي والمؤلف صلاح الجهيني، الفنانة لبلبة، الفنان مصطفى خاطر، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، ونجوم منتخب مصر السابقين اللاعب محمد زيدان، والنجم أحمد حسن.

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

"عصابة الماكس" إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو - ليجنسي برودكشن، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، صلاح عبدالله، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط. كما يظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف الفيلم بينهم أحمد السقا وهشام ماجد.

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