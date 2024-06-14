ريم سامي برفقة زوجها ونادية الجندي بإطلالة شبابية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

شاركت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

آية سماحة

ظهرت الفنانة أية سماحة بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

درة

خطفت الفنانة درة الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أنيقة.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها، أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية بـ روما، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بـ داخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

داليا شوقي

شاركت الفنانة داليا شوقي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان أنيق باللون البيج.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا لها أثناء احتفالها بعقد قرانها، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وظهرت بفستان أبيض بسيط.

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي برفقة زوجها رجل الأعمال محمد المغازي، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

نادية الجندي

خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار إليها، من خلال إطلالتها الشبابية ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ بنطلون جلد وبلوزة بيضاء.

أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة هادئة ارتدت خلالها قميص باللون الأبيض وجيبة سوداء.