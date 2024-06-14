فيديو| مشادة بين محمود العسيلي ومسلم.. والجمهور: "حلو الشو ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وقع شجار بين الفنان محمود العسيلي والمطرب مسلم، ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره مسلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر محمود العسيلي وهو يعنف مسلم بسبب التأخير أثناء تواجدهما بأحد المسارح، وقال العسيلي: "أنت فاكر نفسك مين يعني؟"، ليرد عليه مسلم: "والله العظيم لأقول لـ حمدي بدر على اللي انت عملته"، ليرد عليه العسيلي مرة أخرى: "أنت متأخر عليا كل ده؟، أقعد أنا مستنيك 15 سنة"، ورد عليه مسلم: "انت بتقل مني قدام خطيبتي والله ما سايبك".

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو: "هو ده بجد؟، تمثيل أوي باين، تريند جديد، حلو الشو ده، بيقوله اتأخرت عليا 15 سنة ف واضح جدًا انه مقلب، هزار أكيد".

وقام مسلم بتحذير متابعيه من استخدام أحد التطبيقات الخاصة باستئجار السيارات بسبب ما حدث مع خطيبته، ونشر مسلم مقطع فيديو عبر حسابه على نفس التطبيق وعلق: "يا جماعة أنا بحذر كل اللي بيتعامل مع تطبيق النقل التشاركي محدش يتعامل معاه لأن الموضوع كتر أوي ومشاكله كترت، أنا من 3 ساعات خطيبتي كانت جيالي في مكان، قعد يطول بيها ويعدي المكان لولا أن أنا طلعت وراه بالعربية وقفتها ووقفته".

مضيفًا: "الحمد لله جبتها بالسلامة وعملت اللي فيه النصيب ومشيته عشان هو عنده عيال، وراجل كبير، ف خلوا بالكوا من نفسكوا ومن ناسكم علشان الموضوع ده بقى صعب، أنا حذرت".

وكشفت خطبية مسلم عن عودتها له بعد انفصالهما مرتين خلال الفترة الماضية، ونشرت "يارا" صورة تجمعها بخطيبها مسلم في حفل عشاء رومانسي وعلقت: "بحبك يا حبيبي"، وقام مسلم بالرد على الصور وقام بوضع إيموجي لخاتم الخطوبة.

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