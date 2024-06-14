شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائي.. الموسم الخامس من مسلسل The Boys هو الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة أمازون برايم، عن أن الموسم الخامس من مسلسل الدراما الشهير The Boys سيكون الأخير والمتمم للسلسلة التي حصدت شعبية كبيرة طوال فترة عرضه على مدار السنوات الماضية، وبالرغم من التأخير في طرح الموسم الرابع للعمل والذي حددته المنصة منذ أيام والذى يبدأ اليوم 13 يونيو، إلا أن الموسم الخامس سيكون الأخير للعمل.



تتبع سلسلة Amazon حياة الأبطال الخارقين الذين يعملون لصالح شركة كبيرة ومجموعة تريد القضاء عليهم، وكان قد انضم الثلاثى شون باتريك فلانيري ومايلز جاستون فيلانويفا ونيك ويتشلر، إلى الموسم الثالث منThe Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



ويلعب شون باتريك فلانيري دور بطل خارق اسمهGunpowder، ومايلز جاستون فيلانويفا سيلعب دور Supersonic، على أن يقوم ونيك ويتشلر بلعب دورBlue Hawk.

بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم الثلاثى من فرانسيس تورنر وكريستين بوث وجاك دولان إلى الموسم الثالث من مسلسل The Boys، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



على أن تلعب تيرنر دور مونيك، زوجة (لاز ألونسو)، وسيلعب Booth وDoolan دور الأخوين Tessa وTommy، المعروفين أيضًا باسم TNT Twins".



مسلسل The Boys

