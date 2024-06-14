شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة الموسم الثانى من سلسلة The Walking Dead: Daryl Dixon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور الموسم الثانى من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon، الذى سيعرض على شبكة AMC، متبعًا الشخصيات المفضلة لدى متابعى العمل، داريل ديكسون وكارول بيليتير، وهما يواجهان كلاهما الشياطين القدامى، بينما تكافح هي للعثور على صديقتها وهو يكافح من أجل قراره بالبقاء في فرنسا، مما تسبب في الشعور بالتوتر.

مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon ، من بطولة ريدوس، وماكبرايد، وكليمنس بويزي، ولويس بوش شيجليوزي، ولايكا بلانك فرانكارد، وتشارييه، ورومان ليفي، وإريك إبواني، وهو من إنتاج المدير التنفيذي ديفيد زابل، وسكوت إم جيمبل، وريدوس. وماكبرايد وجريج نيكوتيرو وأنجيلا كانغ وبريان بوكراث ودانيال بيرسيفال وجيسون ريتشمان وستيف سكويلانت.

وذلك بعدما أعلنت شبكة AMC عن طرح الموسم الثاني من مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon، يوم 29 سبتمبر المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 6 حلقات، تطرح بشكل أسبوعى.

مسلسل The Walking Dead: Daryl Dixon من بطولة نورمان ريدوس، وميليسا ماكبرايد، وكليمنس بويزي، ولويس بوتش شيجليوزي، ولايكا بلانك فرانكارد، وآن شارييه، ورومان ليفي، وإريك إبواني.

على أن يدور الموسم الثانى من The Walking Dead: Daryl Dixon مع كارول (ماكبرايد) التي تبحث عن داريل (ريدوس) بينما يتعامل مع قراره بالبقاء في فرنسا.