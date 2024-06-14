شكرا لقرائتكم خبر عن النجم يحيى عبد المتين يشارك مسلسل مقتبس من رواية حقيقية لـ ستيفن كابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام النجم الحائز على جائزة الإيمي يحي عبد المتين، في بطولة المسلسل المرتقب Man On Fire والمستوحى من رواية ستيفن كابل جونيور، على أن يطرح العمل الدرامي الجديد عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن عبد المتين سيلعب دور البطولة في المسلسل الجديد الذي سيتكون من ثماني حلقات مقتبس من رواية Quinnell’s Man on Fire وThe Perfect Kill، وهي الرواية المكونة من خمسة كتب وتم عرضها في فيلم سابق للنجم العالمي دينزل واشنطن عام 2004، وفي فيلم إيطالي سابق عام 1987 يحمل نفس اسم الرواية.

ومن المقرر أن يقوم المخرج ستيفن كابل جونيور الذي له باع طويل في الأفلام الشهيرة مثل (Transformers: Rise Of The Beasts، Creed II) بإخراج أول حلقتين من المسلسل وسيعمل أيضًا كمنتج تنفيذي.

في المسلسل الجديد، سيلعب عبد المتين الثاني دور "جون كريسي"، وهو أحد مرتزقة القوات الخاصة ذوي الأداء العالي والماهر المعروف بقدرته على النجاة حتى في أكثر المواقف قسوة، ويعاني كريسي الآن من اضطراب ما بعد الصدمة الشديد، مصممًا على التغلب على خيالاته الشريرة ، فهو ينطلق في طريق الخلاص، ولكن قبل أن يتمكن من التكيف مع هذه الحياة الجديدة، يجد نفسه مرة أخرى في النار، ويقاتل بقوة أكبر من أي وقت مضى.