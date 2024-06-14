بالفيديو.. فيصل العيسى: خواتي كانوا يغنون في التلفزيون وبعدها تغطوا ووقفوا.. وأنا اشتغلت كومبارس بالواسطة

صحيفة الخليج 365: تحدث الفنان فيصل العيسى، عن انتمائه لعائلة فنية، وسر عمله كومبارس في أحد البرامج.

وقال العيسى خلال لقاء ببرنامج "ثمانية"، إنه ينتمي لعائلة فنية، وأخواته كانوا يغنون في تلفزيون جدة.

وأشار إلى التنافس قديماً في برامج التليفزيون فى القصيم و المدينة والرياض وجدة، موضحا أنه أخواته كانوا مقدمين لبرنامج يعمل به كومبارس.

وتابع قائلا: إنه كان يعمل كومبارساً بالواسطة عندما كان عمره 4 سنوات، مستكملا أنه بعد انتقالهم للرياض(تغطوا خواتي ووقفوا وتزوجوا).

وأشار إلى أن إحدى أخواته الآن أصبحت جدة.