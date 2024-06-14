نبيل الحلفاوي يهنئ نادي الاتحاد السكندري بعد فوزه بدوري السوبر للسلة على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة فريق كرة السلة الأول بنادي الاتحاد السكندري عقب فوزه بدوري السوبر للسلة على حساب النادي الأهلي وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

وأعاد "الحلفاوي" نشر خبر فوز الاتحاد السكندري وعلق: "ألف مبروك لزعيم الثغر، هارد لك للنادي الأهلي".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على الأحداث الرياضية بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء وتعليقه على مباريات الفرق المصرية، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم.

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