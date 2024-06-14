شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 14 من يونيو مع ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة زبيدة ثروت التي تعتبر واحدة من أهم نجمات السينما المصرية، ومن أجمل الممثلات حول العالم لما لها من جمال فاتن وعينين مميزتين للغاية رآها كثيرون الأجمل على الإطلاق، بالإضافة لحضورها المميز خلال مجموعة من أهم الأفلام التي قامت ببطولتها خلال مسيرتها السينمائية، والذى نسلط الضوء على أجمل صور لها خلال التقرير التالى.

وهو ما يبرز جمالها الشديد، وبشكل خاص عينيها التى لا زالت ينظر إليها على أنها الأجمل فى تاريخ السينما المصرية والعربية بل والعالم إلى حد كبير.

الأمر الذى جعل كثيرون يربطوا بينها وبين الفنانة الجميلة جينيفر لورانس بسبب الشبه الكبير بين الثنائى.



زبيدة ثروت



على جانب آخر سبق وقالت قسمت فرحات، ابنة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، إن أفضل الأفلام التى كانت تحبها هو فيلم "يوم من عمرى"، مضيفة أن الفنان عبد الحليم حافظ قد تقدم لخطبة والدتها، مردفة: "كلم باباها ومامتها وكانوا بيصوروا الفيلم لكن لم يقم أحد بإخبارها بهذا الأمر، وكانوا بينظروا إلى مصلحتها لأنها كانت صغيرة".



زبيدة ثروت



وأضافت ابنة الراحلة زبيدة ثروت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المُذاع عبر القناة الأولى المصرية والذى تقدمة الإعلامية شافكى المنيرى فى وقت سابق، أن والدها صبحى فرحات قام ببناء الملاهى الخاصة التى ظهرت فى فيلم "يوم من عمرى" أثناء أغنية عبد الحليم، موضحة: "أغنية بأمر الحب التي غناها عبد الحليم لزبيدة ثروت كانت نابعة من القلب وهو إحساسه غير طبيعي وكل ما يغني مع أي فنان أحس أنه بيحبها".



زبيدة ثروت

وواصلت قسمت فرحات: "الجيل بتاع زمان كان جيل جميل وجدتي شالت عن والدتي الكثير، وكانت بتحب ماما كتير أوي وكانت دائما تبحث عن سعادتها"، مضيفة: "احنا 4 بنات أخوات ماما كان نفسها حد فينا يدخل مجال التمثيل لكن بابا كان شديد جدا وكان رافض الموضوع".