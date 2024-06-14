هايلي بيبر تكشف عن أكثر شيء مؤلم أثناء حملها

تقترب هايلي بالدوين وزوجها جاستن بيبر من الترحيب بطفلهما الأول. وهي اللحظة التي يتطلعان إليها ويتحمسان لها بشدّة، لأنه منذ زواجهما كانا أكثر من واضحين بشأن رغبتهما في تكوين أسرة معًا.

وقد شاركت هايلي المتابعين بعضًا من لحظات حملها على منصاتها، حيث عبّرت عن كل شيء من أكبر رغباتها إلى الأشياء التي كانت معقدّة بالنسبة لها أثناء الحمل.

ومن خلال ستوري على إنستغرام، أوضحت هايلي أن أيامها الأخيرة كانت مليئة بالسلام والهدوء، حيث حاولت هي وزوجها التأكد من عدم تعرّضها لأي شيء يمكن أن يزعجها الآن خاصة وهي تمر بهذه المرحلة الضعيفة.

ومع ذلك، لم تكن كل الرعاية التي قدّمها جاستن بيبر وأحباء هايلي كافية لمنعها من تجربة بعض أسوأ الأعراض التي تعاني منها النساء مع تقدّم الحمل.

هكذا كشفت عن ذلك في منشور حيث يمكنك أن ترى أنها تستمتع ببعض الوقت لنفسها في حمامات الشمس والاستماع إلى الموسيقى وهي خطّة تمّ قطعها فجأة بسبب شيء تكرهه هيلي بيبر بشأن الانتظار الجميل لطفلها.

وكتبت: “حسنًا، كان ينبغي أن يخبروني عن آلام الظهر”، موضحة أنه على الرغم من خضوعها لمراقبة طبية صارمة وتمكنها من الوصول إلى بدائل لتسهيل كل شيء عليها، إلا أن هناك أشياء لا يمكن إيقافها ببساطة.

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وفي هذه الحالة، تكون استجابات جسمك واحدة منها، إذ لا توجد طريقة لتحديد مدى شدّة الانزعاج الذي ستشعرين به، خاصة مع اقتراب يوم الولادة.

وعلى الرغم من هذا الوضع غير المريح، فإن الزوجين بيبر يشعران بسعادة غامرة بكل ما مرّا به منذ أن اكتشفا أنهما سيصبحان آباء، حيث يستعدان لقدوم مولودهما الأول، الذي سيولد خلال فترة تقدّر بشهرين.