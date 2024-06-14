إلهام شاهين لـ"الخليج 365": فيلمي الجديد مع خالد الحجر واحتمال أشارك في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحرص على التدقيق في اختيار الأعمال التي ستقدمها للجمهور، ولا توافق بسهولة على ما يُعرض عليها.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجلس على السيناريو بدل المرة مليون، أنا مش سهلة كده ويالا ندخل نصور، بدقق في كل حاجة وعايزة أقدم شيء مختلف ومش تقليدي عشان كده بتعب وباخد وقت بس قريب قوي".

وأشارت إلى استعدادها للمشاركة في فيلم مع المخرج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور "مقدرش أقول تفاصيل لسه بنكملها".

وبسؤالها هل ستعود لدراما رمضان في 2025، أجابت "احتمال أدخل رمضان 2025 بس إلى الآن لم يتأكد الأمر".

كانت إلهام حضرت فعاليات افتتاح مبادرة سيني جونة في مدينة o west، وعن تواجد جزء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في القاهرة، قالت "شيء جميل وبداية تحضيرية ودعاية جيدة لمهرجان الجونة وهو من أذكى المهرجانات في مسألة الدعاية، من أول دورة العالم كله سمع إن فيه مهرجان في الجونة، وتاني دورة لقيت الأعداد بتزيد جدا وناس من كل الدنيا عايزين يجوا يحضروا المهرجان بقولهم برافو، الدعاية بقت جزء مهم جدا في أي مشروع والمهرجان مشروع زي أي مشروع، مشروع ثقافي مهم تستفيد منه البلد والجونة وأهل الفن والشباب الجداد اللي بياخدوا تمويل عشان يعملوا أفلامهم الأولى كمان بيستفيدوا جدا وتشجيع ليهم".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، كان حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاركها البطولة أحمد فهمي وندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.