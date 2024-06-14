في يومين.. إيرادات "ولاد رزق 3" تقترب من 13 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، والذي يشارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 4 ملايين و401 ألف و60 جنيها، أما في يومه الثاني الخميس 13 يونيو فحقق 8 ملايين و120 ألفا و261 جنيها، لتصل إيراداته في يومين 12 مليونا و521 ألفا و321 جنيها.

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، أحمد الرافعي، سيد رجب، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، إلى جانب ظهور مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد فهمي، كريم عبدالعزيز.