تركي آل الشيخ يعلق على إيرادات "ولاد رزق 3" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على الاحتفاء بالإيرادات التي حققها الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، في يومين منذ طرحه في دور العرض المصرية.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "ولاد رزق ٣.. ٨ مليون و١٢٠ ألف جنيه ثاني يوم عرض في مصر، ولسه العيد يعني ١٣ مليون في يومين في مصر".

ونشر صورة لشاب يقوم بتحليل الأفلام، وعبر عن إعجابه به، قائلا "واللي في الصورة شاب طلع لي صدفة في يوتيوب وعجبني تحليله للأفلام وطريقته المحترمة في الطرح، المفروض اللي زيه نشجعهم.. للأسف اللي بيحللو الأفلام فيه كتير منهم يفتقد للاحترافية والطرح الهادف المحترم إلا من رحم الله (مش الكل)".

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، أحمد الرافعي.