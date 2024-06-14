في يومين.. إيرادات "اللعب مع العيال" تقترب من مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم 13 يونيو، فيلم "اللعب مع العيال" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر ضمن موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 571 ألفا و680 جنيها، وفي اليوم الثاني الخميس 14 يونيو مليونا و51 ألفا و37 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين مليونا و622 ألفا و717 جنيها.

"اللعب مع العيال" من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة. وهو العمل الأول الذي يجمع المخرج الكبير بـ محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.