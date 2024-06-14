شكرا لقرائتكم خبر عن زواج جورج كلونى وأمل علم الدين فى خطر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

زعمت تقارير إعلامية أن زواج النجم العالمي جورج كلوني، والمحامية الدولية أمل كلوني، يواجه تحديات لأن جداولهما المزدحمة والتزامات العمل المنفصلة تؤثر سلبًا على علاقتهما.



جورج وامل كلونى

ووفقًا لمصدر مجلة In Touch Weekly، فإن الزوجين جورج وأمل كلونى، اللذين سيحتفلان بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما في سبتمبر، يقضيان وقتًا متزايدًا بعيدًا عن بعضهما البعض بسبب التزامات العمل.

وكشفوا أن النجم جورج كلونى، يركز على مشاريعه السينمائية، بينما أمل كلونى مشغولة بعملها في مجال حقوق الإنسان، وقال المصدر: "كلاهما مدمن عمل بشكل جاد وصارم، لذا يبدو الأمر كما لو أنهما في فقاعتهما الصغيرة يتجه إلى الطلاق الوشيك"، وأضاف المصدر "إنهم في عالمين مختلفين تمامًا بنسبة 90%، ويعيشون حياة منفصلة".

وبينما يحاولان إعطاء الأولوية لعائلاتهما، بما في ذلك توأمهما البالغ من العمر 7 سنوات، يشعر الأصدقاء بالقلق بشأن تأثير حياتهم المنفصلة على علاقتهما، وأوضح المصدر أنه "لم يفكر أي منهما مرتين في تخصيص 18 ساعة يوميًا للمشاريع التي يهتمون بها.. والمرة الوحيدة التي يتعين عليهما التجمع حقًا هي عندما يكونان في إجازة.. وكلاهما لديهما موظفين وأصدقاء خاصين به، وليس هناك الكثير من الأشياء المشتركة.

وأشار المصدر إلى أنه كلما حصلا على وقت، يقضيه الزوجان مع طفليهما ألكسندر وإيلا، وليس بالضرورة مع بعضهما البعض، وعلق المصدر على أن هذه ليست علامة جيدة على علاقتهما.