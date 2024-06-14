شكرا لقرائتكم خبر عن نعومي كامبل تذهل ركاب مترو لندن برقصة مع نجمة تيك توك سابرينا بحسون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل، ركاب المترو في لندن وتركتهم مذهولين عندما شاهدوها على خط فيكتوريا، حيث انضمت عارضة الأزياء نعومى، البالغة من العمر 54 عامًا، إلى نجمة TikTok صابرينا بحسون، 23 عامًا، والمعروفة باسم Tube Girl، حيث رقصا في مترو أنفاق لندن على أنغام أغنية تشارلي XCX's.

وحركت نعومي شعرها في اتجاه الهواء، بينما كانت ترتدي سترة جلدية قصيرة لراكبي الدراجات النارية وسروال جينز فضفاض وحذاء رياضي، وذلك وفقًا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى.

أثارت صابرينا ضجة كبيرة على الإنترنت بين عشية وضحاها بسبب مقاطع فيديو TikTok، وكتبت نعومي، التي شاركت مقطع TikTok عبر حسابها على Instagram: "يا لها من فترة ظهر ممتعة عندما أعود إلى جذوري وأزور مسقط رأسي في بريكستون مع سابرينا على خط فيكتوريا استعدادًا لمعرضي القادم في متحف فيكتوريا وألبرت".

يأتى هذا فيما كشفت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل - فى وقت سابق - عن مجموعتها الجديدة المكونة من 90 قطعة، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، حيث صعدت إلى المنصة مرتدية فستانًا فضيًا شفافًا يقدر سعره 85 جنيهًا إسترلينيًا، وصرحت للصحف بأنها تهدف بمجموعتها الجديدة أن تقود التغيير الإيجابي في الصناعة، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

نعومى كامبل

وكشفت نعومي، عن العامل الرئيسي وراء الصفقة المفاجئة مع PLT ومالك شركة الأزياء عمر كماني، وهو رغبتها في تصميم ملابسها الخاصة، بدعوى أن العلامات التجارية للأزياء لا تمنح عارضات الأزياء الفرصة عادةً، وتفضل أسماء المشاهير عنهم.

نعومى

أعلنت عن تعاونها مع شركة "PLT"، وتحديد أسعار التصميمات التي تتراوح بين 10 و150 جنيهًا إسترلينيًا وبمقاسات من 4 إلى 30، في يوليو الماضى، ومن ناحية أخرى تعرضت ناعومى لردود فعل سلبية من النقاد الذين زعموا أنها تسىء لنفسها من خلال تصدرها حملة العلامة التجارية التي غالبًا ما تبدو تكاليف تصاميمها رخيصة الثمن.

نموذج من مجموعة نعومى

وتعرضت نعومي، 53 عامًا، لإنتقادات لمجموعتها من مشجعى الاستدامة، بسبب تعاونها مع شركة معروفة بتصميم الملابس من مواد صناعية وردت على الانتقادات التي وجهت لها قائلة: "أشعر أن هذه المجموعة ممتعة، وأنيقة، ومثيرة، ونابضة بالحياة، وشاملة، وPrettyLittleThing تستمر في العمل مع المبدعين الشباب والقيادة والتغيير نحو الاستدامة.. من يعرف بداية جديدة".

وعرضت المجموعة الأولى لـ "PrettyLittleThing" لناعومي كامبل، في أسبوع الموضة في نيويورك، واستحوذت كامبل والمصممان إدفين طومسون من ثيوفيليو وفيكتور أنات من فيكنات على شركة سيبرياني لعرض مجموعة مكونة من 70 قطعة عبارة عن الفساتين القصيرة الشبكية والمعاطف المصنوعة من الفرو الصناعي والبدلات الأنيقة والإكسسوارات البراقة.

و"PrettyLittleThing "هي شركة معروفة في جميع أنحاء العالم، ودعت شخصيات بارزة لحضور أسبوع الموضة في نيويورك، مثل عارضة الأزياء بيثان هارديسون، والمغنية باتي ويلسون، وعارضة الأزياء ألتون ماسون، والممثلة جوليا فوكس.