شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ولاد رزق 3 يتخطى 12.5 مليون جنيه خلال يومي عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 8 ملايين و120 ألفًا و261 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين له بالسينمات المختلفة 12 مليونًا و521 ألفا و321 جنيهًا.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزءان الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

واحتفل صناع فيلم ولاد رزق بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضي وسط حضور أبطاله، وخلال المؤتمر الصحفي للأبطال، كشف النجم أحمد عز عن كواليس قبوله العمل في الجزء الثالث، خاصة بعد عدة سنوات من تقديم الجزأين الماضيين، مشيرا أنه يشعر بقلق طبيعي في أي عمل يدخله حتى إذا كان إعلانا لمدة يوم، أو مسلسلا إذاعيا، وتابع: أنا عندي طمع في النجاح دايما، والقلق دا بيفضل موجود، ولكن اللي طمني في ولاد رزق ان الكتابة والشخصيات واضحة ومكتوبة كويس".