فنانة لبنانية تنضم الى قائمة نجوم مهرجان “موازين” هذا الصيف

تستكمل إدارة مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” الكشف تباعاً عن أسماء النجوم المشاركين ضمن فعالياته وذلك عبر صفحة المهرجان الرسمية على “إنستغرام”.

في هذا السياق، أعلن المهرجان عن مشاركة الفنانة اللبنانية، تانيا صالح، في فعالياته، حيث ستحيي حفلاً فنيًا، يوم الإثنين ٢٤ حزيران/يونيو الجاري على مسرح “Chellah” الموقع التاريخي لشالة.

بهذه المناسبة، شاركت صفحة المهرجان على “إنستغرام” البوستر الرسمي للحفل وعلّقت: “إستعدّوا لمغامرة موسيقية لبنانية لا تُنسى، في الموقع التاريخي لشالة.. تانيا صالح في موازين”.

كعادتها، ستُقدّم تانيا صالح في “موازين” تجربة فنية مختلفة تمزج بين عشقها للفنون التشكيلية والغناء مع إحياء الموروث العربى للجيل الجديد بعدة أغاني، حيث سيستمتع الجمهور بأوقات ولحظات جميلة فنيّة راقية.