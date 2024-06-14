محمد ممدوح ينافس بفيلمين في عيد الاضحى 2024

يشارك النجم محمد ممدوح، في فيلمين خلال موسم موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، الأول فيلم ولاد رزق 3 مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، والذي تم طرحة أمس في دور العرض الأيام المقبلة.

ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

كما يشارك محمد ممدوح في بطولة فيلم أهل الكهف، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض في عيد الأضحى.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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