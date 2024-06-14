عبير صبري تخوض تجربة الكوميديا في فيلم "إتنين × واحد"

تعاقدت الفنانة عبير صبري، قبل أيام على المشاركة في فيلم "اتنين × واحد" المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم تصوير يومين في أحداثه بعد رمضان الماضي مباشرة، وتوقف حتى يتم استكمال التعاقدات مع باقي الأبطال، وتقدم عبير خلال أحداث الفيلم دوراً به لمحات كوميدية.

أول عمل بعد الأزمة الصحية

ويعد فيلم "إتنين × واحد" أول أعمال عبير صبري بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخراً، والتي نقلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج، حيث عانت وقتها من ارتفاع كبير في ضغط الدم والذي وصل إلى 190، وبعد خروجها من المستشفى مكثت في منزلها بضعة أيام لتخطي الأزمة.

فيلم "إتنين × واحد" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

الغياب عن دراما رمضان والاكتفاء بالأوف سيزون

وغابت عبير صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، حيث اكتفت بظهورها قبل شهر رمضان خلال مسلسل "حدوتة منسية" الذي شارك في بطولته: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.

وسبق وعرض للنجمة عبير صبري في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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