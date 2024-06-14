نجمة “القضاء” في أول تصريح لها بعد نبأ انفصالها عن خطيبها الممثل كان يلدريم

نفت الممثلة التركية، بينار دينيز، إنفصالها عن خطيبها ومواطنها الممثل كان يلدريم وذلك بعدما ضجّت مواقع التواصل مؤخرًا بخبر انفصالهما بعد مُضي عدة أشهر على إعلان خطوبتهما.

وأكّدت بينار دينيز أن علاقتها بـ كان يلدريم تسير على ما يرام ولكن في الوقت نفسه تجاهلت الردّ على سؤال إن حدّدا موعدًا لزواجهما وذلك خلال لقاء اعلامي سريع معها.

كما كشفت بينار دينيز انها متعبة حاليًا بعد انتهاء العمل بمسلسل استمر لثلاثة مواسم (القضاء) مشيرة الى أنها سترتاح قليلاً وتستمتع بعطلتها.

وعن جديدها في المرحلة القادمة، لفتت الى أنها تلّقت بالفعل عدّة عروض لمشاريع جديدة وهي حاليًا تقرأها وتقيّمها لكنها لا تفكر بالقيام بشيء جديد حاليًا لأنها تريد أخذ استراحة.

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وكان الممثل التركي، كان يلدريم، كشف في وقت سابق من العام الماضي أن الأخبار التي تحدّثت عن زواجه القريب من الممثلة بينار دينيز صحيحة. وفي تصريح آخر أكّد أن علاقته رائعة مع بينار ولا يفكران في تأجيل زواجهما اكثر.