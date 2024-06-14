3 ليالي مع نجوم الأغنية العربية والخليجية في مهرجان ليلة عُمُر بالكويت

ياسر رشاد - القاهرة - حفلات عيد الأضحى..

تنطلق فعاليات مهرجان ليلة عُمُر الكويتي بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتي تضم عدد مميز من نجوم الأغنية العربية والخليجية.

تأتي فعاليات مهرجان ليلة عُمُر الكويتي خلال 3 ليالِ مع 5 نجوم، وهو واحد من أهم المهرجانات الغنائية في الكويت الذي يستقطب محبي الغناء العربي كالآتي:

موعد حفل أنغام وآدم

الليلة الأولى تجمع الفنانة أنغام والفنان آدم في 17 يونيو على مسرح الكويت أرينا

موعد حفل حسين الجسمي ورحمة رياض

يليه الثنائي حسين الجسمي ورحمة رياض في 18 يونيو

موعد حفل الختام مع أحلام

والختام مع فنانة العرب أحلام في 19 يونيو

كانت قد طرحت أحلام حديثًا أغنية “أيام الصفا”، والتي حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “ يا حبيبي أين أيام الصفاء يوم كنا كل صبح و مساء في تلاق و عناق و هناء إن رأيت البدر في كبد السماء أو رأيت الطير يشدو بالغناء يا حبيبي أين أيام خوال؟ يوم كنا بين سمار الليالي ننهل الحب و نفنى في الجمال و على النيل مواعيد الوصال لم يدم لي غير ذكرى في خيالي يا حبيبي هذه الدنيا لنا فاملأ الكون بهاء و سنا إنما سلواي ذكرى حبنا أين يا ليلاي مني عشنا؟ لم يدم في العش إلا طيفنا”.

بجانب أغنية السيدة الأولى التي حققت اكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "احب الحب على اصوله .. واعيش الصدق واقوله وانا بكامل قوى قلبي .. وعن احساسي مسؤولة ولاحظ يوم لاحظتك … حبيتك ونصبتك ملك والشوق مملكتك .. وانا السيدة الاولى انا السيدة الاولى اذا شفتك انا انسى .. وش الي كنت ابي انسى ادور للهوى مرسى .. وياخذ همي قيلوله تغيب و يرتبك نبضي .. ولا اقعد علي بعضي وعذرا يعني في لفظي .. تراني السيدة الاولى تراني السيدة الاولى