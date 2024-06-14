"مريد" لقومية قنا يختتم الأسبوع الأول لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية 46

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح السامر بالعجوزة، الخميس، العرض المسرحي "مريد" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

يصور العرض الصراع التاريخي بين الدولة الإسلامية وطائفة الحشاشين المعادية للقائد صلاح الدين الأيوبي كمحاولة للسيطرة على الحكم، من خلال قصة "مريد" أحد أفراد الطائفة، الذي يقوم صلاح الدين بتجنيده للتخلص من قائد الطائفة بعد أن حاولت اغتياله.

أوضح المؤلف محمد علي إبراهيم أن الهدف من العرض هو إلقاء الضوء على الصراع الموجود بالوطن العربي حتى الآن، كمحاولة للتدبر والاستفادة من أحداث الماضي.

"مريد" لفرقة قنا القومية المسرحية، استعراضات محمد بريقع، أشعار محمد موسى، تأليف موسيقى وألحان محمد نشأت، ديكور شادي قطامش، غناء عمر صقر، ماكياج إيمان متولي، مخرج منفذ أحمد مرتضى، وإخراج محمد العدل.

أداء تمثيلي: عبد الرحمن سمير، بدوي أحمد ،حسين خالد، أحمد بدوي، عبد الوهاب الشيخ، محمد عبد الرحمن، محمود أشرف، هبه جلال، آمنة عاطف، مصطفى غريب، عاطف حسن، شريف عبد العظيم، باسم سنوسي، عبد الرحمن سيد، سعود علي، مصطفى محمود، كريم قاسم، ياسين منصور، أحمد طليحي، محمد أبو جبل، سها أبو المجد، عبد العاطي نادي، خالد سيف، إسلام نصر، فاطمة متولي، ميادة ربيع، روان أحمد، ملك رجب، وهبه نصر.

قدم العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ومن المقرر أن تستكمل عروض المهرجان عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يستقبل قصر ثقافة روض الفرج يوم الجمعة 21 يونيو في السادسة مساءً، العرض المسرحي "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف أحمد سمير، وإخراج محمود الرفاعي.

وتقدم فرقة الشرقية القومية العرض المسرحي "ملحمة السراب" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، عن نص الكاتب السوري سعد الله ونوس، وإخراج محمود عمران.