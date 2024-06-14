أحمد الرافعي سعيد بمشاركته في فيلم ولاد رزق 3

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان أحمد الرافعي ، عن سعادته بمشاركته في فيلم ولاد رزق 3، وبردود الفعل القوية على نجاح شخصية سلطان الغول التي يقدمها خلال الأحداث .



وأكد أحمد الرافعي خلال تصريحات متلفزة، أنه يشعر بالامتنان الشديد للمخرج طارق العريان بعد ترشيحه له قائلا "بشكر طارق العريان وقلتله في أول جلسة شكرا جدا انك شوفتني في التركيبة دي لأنه دور في تمثيل حقيقي ويجري ريق أي فنان علشان يعمله "



وأشاد أحمد الرافعي، بكل فريق عمل وصناع الفيلم ووجه لهم الشكر على احتضان داخل فريق عمل الفيلم واختص منهم بالذكر الفنان الشاب كريم قاسم قائلا "مبسوط بالشغل مع كل الأبطال لكن بالذات بشكر كريم قاسم لأنه خلال تصوير أحد المشاهد الهامة جدا بالفيلم جالي وقعد واتكلم معايا كلمتين فادوني جدا في الشخصية والتصوير والتحضير للمشهد"



فيلم ولاد رزق 3

وتصدر فيلم ولاد رزق 3 ، قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 8 ملايين و120 ألفًا و261 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين له بالسينمات المختلفة 12 مليونًا و521 ألفا و321 جنيهًا.



فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.