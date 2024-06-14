عمرو دياب وحماقي وكاظم الساهر | أسعار حفلات نجوم الصف الأول في صيف 2024

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ ماراثون الحفلات الصيفية للعام الجاري، بين نجوم الأغنية العربية في مختلف الدول، والذي يُعد محط اهتمام روداه من محبي الحفلات الصيفية مع نجومهم المفضلين.

تستضيف مصر في موسم حفلات الصيف خلال يونيو الجاري 3 حفلات مميزة لنجوم الصف الأول وهم “عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني”، بين القاهرة والساحل الشمالي، وخلال السطور الآتية نستعرض أماكن حفلاتهم وأسعارها، ويأتي جدول المواعيد وفقًا للتاريخ كالآتي:

حفل تامر حسني في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة

الفنان تامر حسني يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى داخل أحد المتنزهات بمدينة الشيخ زايد، جاءت أسعار التذاكر على 3 فئات : الأولى بـ 950 جنيها، الثانية بـ550، الثالثة بـ350 جنيها.

محمد حماقي في استاد 30 يونيو بالقاهرة

أما محمد حماقي فيشارك في فعاليات مهرجان ليالي مصر في القاهرة، والذي يمثل عودة قوية لحفلاته الصيفية في العاصمة.

يقام الحفل في 28 من يونيو داخل استاد 30 يونيو في منطقة التجمع الخامس، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي بدأت بالفئة الأولى قيمتها 400 جنيه، والثانية 700 جنيه، وهناك فئتان ظهرا سعرهما صادمًا للجمهور، قيمة الأولى بـ 20 ألف جنيه والثانية 40 ألف جنيه، والحقيقة أنها ليست للفرد الواحد، إنما هي فئة تضم مجموعة من الأفراد على طاولات خاصة بهم حيث يبلغ عدد 6 أفراد 20 ألف جنيه، وقيمة 40 ألف جنيه لـ 10 أشخاص، فيأتي سعر الفرد بـ 4000 جنيه فقط

عمرو دياب في مراسي

يليله حفل عمرو دياب في قرية مراسي بالساحل الشمالي مع الموسيقي العالمي آدم بورت، في 29 من يونيو الجاري، وتم طرح فئتان من التذاكر حتى الآن بقيمة 400 و 5500 جنيه.

حفل كاظم الساهر تحت سفح الأهرامات

أما كاظم الساهر فسجل أعلى سعر للتذاكر في حفلات الصيف في مصر، حيث يقام حفله في منطقة هرم سقارة بمحافظة الجيزة

بلغت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بأسعار تبدأ بـ9 آلاف حتى 23 ألف جنيه، وتم تقسيمة كصفوف، كالآتي:

الفئة الأولى بـقيمة 32.160 جنيه

الفئة الثانية بقيمة 31.200 جنيه



-الفئة الثالثة بقيمة 30.240 جنيه.



الفئة الرابعة 29.280 جنيه.



-الفئة الخامسة 28.320 جنيه.



-الفئة السادسة 27.360 جنيه



الفئة السابعة 26.400 جنيه.



الفئة الثامنة 25،440 جنيه.



الفئة التاسعة 24.480 جنيه.



الفئة العاشرة 23.520 جنيه.



الفئة 11: 22.560 جنيه.



الفئة 12: 21.600 جنيه.



الفئة 13: 20.640 جنيه.



الفئة 14 بـ 19.680 جنيه.



الفئة 15 بـ 18.720 جنيه.



الفئة 16 بـ 17.760 جنيه.



الفئة 17 بـ 16.800 جنيه.



الفئة 18 بـ 15.840 جنيه.



الفئة 19 بـ 14.880 جنيه.

الفئة 20 بـ 13.920 جنيه.



الفئة 21 بـ10.80 جنيه.



الفئة 22 بـ9.120 جنيه.

يعتبر حفل الأهرامات هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.