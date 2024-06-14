فيديو جديد.. حنان ترك تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة المعتزلة حنان ترك جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد جمعها بـ3 بنات صغيرات، لتهنئة الجمهور بعيد الأضحى المبارك.

وظهرت حنان مع البنات ترددن "عايزين نعيد عليكم ونقولكم كل سنة وانتم طيبين.. عيد مبارك".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من نجوم الفن إلى جانب الجمهور، وعلقت الفنانة هبة مجدي "ربنا يبارك فيهم ويحفظهم.. عيد مبارك"، وكتبت الفنانة زينة "وانتوا طيبين وحشتونا أوي"، وقالت الفنانة ياسمين جمال "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب".

جدير بالذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن، وكان أخر أعمالها مسلسل أخت تريز، وفيلم المصلحة عام 2012.