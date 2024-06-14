في يومين.. إيرادات "أهل الكهف" تقترب من نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "أهل الكهف" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر قبل انطلاق عيد الأضحى بأيام، وحقق في يومه الأول بدور العرض السينمائي 13 يونيو 162 ألفا و82 جنيها.

وبلغ إيراده في يومه الثاني الخميس 14 يونيو 303 آلاف و97 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه من إيرادات في يومين 465 ألفا و179 جنيها.

"أهل الكهف – لعلها عبرة" إنتاج محمد رشيدي، مأخوذ عن نص مسرحي للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة عدد كبير من نجوم الفن: خالد النبوي، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد عيد، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي.