المنتج والمخرج علي العربي يشارك في تريبيكا بعد صاندانس وكان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل المخرج والمنتج المصري علي العربي سلسلة مشاركاته بأفلامه في المسابقات الرسمية للمهرجانات العالمية الكبرى، ويُعرض له اليوم الجمعة 14 يونيو أخر العروض الثلاثة التي أقيمت لفيلمه المصري اللبناني أرزة الذي أنتجه، في مهرجان تريبيكا الدولي بأمريكا، وهو من إخراج اللبنانية ميرا شعيب.

الفيلم بيعت تذاكر جميع عروضه الثلاثة في المهرجان الذي يعد من أكبر المهرجانات العالمية. تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ambient light للمنتج علي العربي، ومعه كل من فيصل شعيب ولؤي خريس وزينة بدران.

ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم االنجم هاني عادل، ويلعب بطولته النجوم: دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل: فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.