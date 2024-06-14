عمرو مصطفى يقرر عدم طرح أغاني هذه الأيام: ده وقت للتعبد والصلاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفنان عمرو مصطفى، عن اتخاذه قرار بعدم طرح أغاني جديدة الوقت الحالي، مشددا على أن هذه الأيام للتعبد والصلاة.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "يا جماعة، قررت ما أنزلش أي أغاني جديدة في الأيام المفترجة دي عشان الأعياد موجودة وده وقت للتعبد والصلاة. كل سنة وانتوا طيبين. أوعدكم إني حنزل أغاني جديدة إن شاء الله بعد الأعياد. انتظرونا وشاركوا رأيكم".

جدير بالذكر أن عمرو يثير جدلا الفترة الأخيرة بسبب المنشورات التي يشاركها مع جمهوره ومتابعيه، إذ تأتي في معظمها غامضة دون أن يوضح بشكل صريح من أو ماذا يقصد بها.