إيرادات الخميس.. "ولاد رزق 3" الأول و"اللعب مع العيال" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، أهل الكهف، السرب، شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، وحققت الأفلام الستة أمس الخميس 13 يونيو 2024، إيرادات بلغت 9 ملايين و547 ألفا و104 جنيها، وزعت على النحو التالي..

ولاد رزق 3

احتل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، صدارة شباك التذاكر، وحقق 8 ملايين و120 ألفا و261 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" محققا مليونا و51 ألفا و37 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

أهل الكهف

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 303 آلاف و97 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.

السرب

وحصل على المركز الرابع فيلم السرب، وحقق 36 ألفا و532 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وذهب المركز الخامس لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا إيرادا بلغ 27 ألفا و268 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

شقو

وجاء في المركز السادس والأخير فيلم شقو بعد تحقيقه 8 آلاف و909 جنيهات.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.