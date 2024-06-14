لأول مرة.. يسرا اللوزي أمام خالد النبوي في "السراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ النجمة يسرا اللوزي قريبا تصوير حلقات مسلسل السراب، الذي يجمعها لأول مرة مع النجم خالد النبوي، ومكون من 10 حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة TOD الرقمية.

يتناول المسلسل في إطار اجتماعي مشوق مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية. المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دياموند بوعبود، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

يسرا حققت نجاحا كبيرا في رمضان 2024، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل صلة رحم الذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، وقدمت فيه دور ليلى الطبيبة النفسية التي تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها كما يتسبب بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب، والمسلسل من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.