جولة للفيلم الوثائقي اللبناني "متل قصص الحب" لميريام الحاج في 5 مهرجانات سينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير الماضي، يستعد الفيلم الوثائقي الطويل اللبناني متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج لبدء جولة منتظرة في خمسة مهرجانات مختلفة على مدار شهر يونيو.

وتنطلق هذه الجولة المرتقبة للفيلم بعرض ضمن المنافسة في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية يوم 13 يونيو الساعة 6:30 مساءً بحضور المخرجة ميريام الحاج.

ويشق الفيلم طريقه إلى مهرجان فنون لبنان في المملكة المتحدة، حيث سيشهد عرضه الأول داخل المملكة، وسيتم عرضه يوم 16 يونيو الساعة 2:30 بعد الظهر. بعد ذلك، سيسافر الفيلم إلى الصين لعرضه الأول في آسيا في قسم البانوراما بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي يوم 19 يونيو الساعة 6:30 مساءً.

وينتقل فيلم متل قصص الحب إلى فرنسا لحضور عرضين في مهرجان الشانزليزيه السينمائي، حيث سينافس الفيلم على جائزة لجنة تحكيم الأفلام الفرنسية الطويلة.

وأخيرًا، سيُعرض الفيلم أيضًا لأول مرة في بولندا في مهرجان تورن السينمائي الدولي كجزء من قسم المرأة المستقلة بالمهرجان يوم 26 يونيو الساعة 7 مساءً.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

عُرض الفيلم مؤخرًا في مهرجانين في كندا: مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية ومهرجان دوكسا للأفلام الوثائقية، كما تم عرضه أيضًا في مهرجان رؤى من الواقع السينمائي الدولي في سويسرا.

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films.