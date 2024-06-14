تعرف على نجوم عيد الأضحى على شاشة "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحي بعرض مُختارات من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من "السبت".

تبدأ القناة بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مُباشرة جانب من مناسك الحج حتي الثامنة مساءً، ثم تعرض في تمام الثامنة مساء فيلم "الرسالة" بطولة عبدالله غيث، مني واصف، وفي تمام الواحدة بعد منتصف الليل تعرض فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، أمينة خليل.

وتعرض شاشة "MBC مصر"، في تمام العاشرة مساء أول أيام العيد "الأحد" حفل الفنانة آمال ماهر ضمن فعاليات موسم جدة وتقدم خلاله مختارات من أبرز أعمالها الغنائية.

وعلى مدار أيام العيد وبداية من "الأحد" تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فى الثانية عشرة ظهراً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية "عمر"، وتُقدم قناة "MBC مصر" طوال أيام العيد في تمام الثالثة عصراً مسرحية كوميدية فتعرض يوم الأحد مسرحية "بودي جارد"، بطولة عادل إمام، عزت أبو عوف، والإثنين مسرحية "العيال كبرت" بطولة سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، والثلاثاء مسرحية "المتزوجون"، بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، والأربعاء مسرحية "مدرسة المشاغبين بالألوان" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سهير البابلي، الخميس مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، سناء يونس، أحمد راتب، الجمعة مسرحية "دو ري مي فاصوليا" بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، السبت مسرحية "الواد سيد الشغال" بطولة عادل إمام، عمر الحريري.

وطوال أيام العيد تعرض قناة "MBC مصر" يومياً في تمام السادسة مساءً فيلم عربي: الأحد فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، والإثنين فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، والثلاثاء فيلم "حملة فريزر" بطول شيكو، هشام ماجد، والأربعاء فيلم "لف ودوران" بطولة أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، والخميس فيلم "قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد.

كما تعرض أيضا فيلم عربي يومياً في تمام العاشرة مساء، حيث تعرض الإثنين فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل، ريهام عبدالغفور، وتعرض الثلاثاء فيلم "الصندوق الأسود" بطولة مني زكي، محمد فراج، والأربعاء فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، ويوم الخميس فيلم "الخلية" بطولة أحمد عز، محمد ممدوح.

وبداية من يوم الأحد تقدم قناة "MBC مصر" يومياً فى تمام الواحدة ظهراً فيلم هندي: فيلم "هاوس فيل 4" بطولة أكشاي كومار، ريتيش دشموك، الإثنين فيلم "كابير سينج" بطولة شاهيد كابور، كيارا إدفاني، الثلاثاء فيلم "هاري يقابل سيجال"، بطولة شاروخان، أنوشكا شارما، والأربعاء فيلم "غاجيني" بطولة أمير خان، آسين، والخميس فيلم "فتاة الأحلام" بطولة إيشومان كورانا، ونشرات بهارشا، والجمعة فيلم "سر السوبر ستار" بطولة زايرا وسيم، وأمير خان، والسبت فيلم "حول زواج فيردي" بطولة كارينا كابور، وشاشكانا جوش .

قناة "MBC مصر2" طوال أيام العيد تقديم يومياً مسرحية كوميدية في تمام الثانية عشرة ظهراً، إذ تعرض الأحد مسرحية "بابا جاب موز" بطولة رانيا فريد شوقي، طلعت زكريا، والإثنين مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة سمير غانم، رضا حامد، والثلاثاء مسرحية "ربنا يخلي جمعة" بطولة أحمد آدم، وحيد سيف، والأربعاء مسرحية "رسمي فهمي نظمي" بطولة طلعت زكريا، الخميس مسرحية "سيبوني أغني" بطولة سمير غانم، شعبان عبدالرحيم، والجمعة مسرحية "مرسي عاوز كرسي" بطولة أحمد بدير، عماد رشاد.

وتعرض قناة "MBC مصر2" خلال أيام العيد يومياً في تمام الساعة الثالثة عصراً فيلم عربي: الأحد فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد" بطولة محمد هنيدي، درة، الإثنين فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي، الثلاثاء فيلم "قلب أمه" بطولة هشام ماجد، شيكو، الأربعاء فيلم "االبدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، الخميس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، الجمعة فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، ريهام حجاج.

قناة "MBC مصر2" تقديم أيضا في سهرتها الساعة 10 مساءً فيلم أجنبي: يوم الأحد فيلم "ديستربيا" بطولة شيبا ليبوف، كاري آن موس، يوم الإثنين فيلم "مُعلق في الهواء" بطولة جورج كلوني، فيرا فارميجا، الثلاثاء فيلم "المعرفة"، بطولة نيكولاس كيدج، روز بيرن، الأربعاء فيلم "كتاب هنري"، بطولة ناعومي واتس، جيدين ليبرهير، والخميس فيلم "الطريق" بطولة بن كينجسلي، شارلوت لو بون.