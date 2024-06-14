شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يفتح باب المشاركة مرة أخرى بمسابقة التأليف المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

نظرًا للإقبال الكبير على مسابقة (التأليف المسرحي)، قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض فتح باب المشاركة مرة أخرى لمدة يومين فقط، وهما اليوم الجمعة 14 يونيو وغدًا السبت 15 يونيو 2024، ومسابقة التأليف المسرحي هذا العام باسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان الكبير محمد رياض، تنطلق فعالياته في دورته السابعة عشرة (دورة سميحة أيوب)، في الفترة من يوم الإثنين (15) يوليو "حفل الافتتاح" علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتي يوم الثلاثاء (30) يوليو الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال هذا الحفل فيلما ينتجه المهرجان خصيصًا عن الفنانة سميحة أيوب يكتبه السيناريست نادر صلاح الدين، ويخرجه المخرج السينمائي أشرف فايق.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.