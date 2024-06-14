شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أرزة" في مهرجان ترايبيكا الدولي بأمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخميس آخر العروض الثلاثة التي أقيمت للفيلم المصري اللبناني أرزة للمخرج علي العربي، في مهرجان ترايبيكا الدولي المقام بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد النجاح الكبير الذي حققه إذ بيعت تذاكر كل عروضه الثلاثة بالمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى، وهو من إخراج ميرا شعيب، وتأليف كل من: فيصل شعيب ولؤي خريس، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل، ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وعلى صعيد آخر ينتهي علي العربي من مراحل فيلمه الجديد 52 blue، الذي صوره بين الهند وكأس العالم وهو من إخراجه وتأليفه كأول افلامه الروائية الطويلة.



عرض فيلم أرزة



صناع فيلم أرزة



عرض فيلم أرزة بأمريكا



فيلم أرزة