شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي ينشر كواليس فيلم أهل الكهف ويوجه الشكر لمدير التصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم خالد النبوى على مشاركة جمهوره صورًا من كواليس فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، والمأخوذ عن مسرحية للكاتب توفيق الحكيم، موجهًا الشكر إلى مدير تصوير العمل وائل درويش.

ونشر خالد النبوى صورًا من العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "براڤو وائل درويش مدير التصوير، نقلتنا بالخيال لزمن الحروب وحواديت قبل النوم، شكرًا لأنك ساهمت في صنع فيلم مهم، وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية، ونتقابل في السينما في العيد".

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.



أهل الكهف



كواليس أهل الكهف



فيلم أهل الكهف



تصوير فيلم أهل الكهف



أهل الكهف