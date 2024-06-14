شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم اللعب مع العيال يحصد مليونًا و622 ألف جنيه خلال يومين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام أمس الخميس إيرادات بلغت مليونًا و51 ألفا و37 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين من طرحه في السينمات المختلفة مليونًا و622 ألفًا و717 جنيهًا.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.