مايلي سايروس في تصريح صادم بعد تجنّبها صداقات المشاهير : “الجودة وليس الكمية”

مايلي سايروس واضحة بشأن الطريقة التي تجمع بها بين مسيرتها المهنيّة وحياتها الاجتماعية، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتفاعل مع المشاهير الآخرين، الذين تفضل إبقاءهم على مسافة منها لأنها لا تشعر أنهم جزء من دائرتها.

وأشارت الممثلة والمغنية، إنها لا تتواصل اجتماعيًا عادةً مع زملائها لأنها تفضل “الجودة وليس الكمية” وهناك عدد قليل من المشاهير الذين تربطهم بها صداقة كبيونسيه التي تعرفها منذ زمن طويل وتربطها بها صداقة.

صعدت سايروس إلى الشهرة بدور هانا مونتانا واستغرقت وقتًا لتعيش لحظة خاصة عندما شاركت المسرح مع نجمات أمثال ماريا كاريه وريهانا وبيونسيه لأداء أغنية Just Stand Up لجمع الأموال لمكافحة السرطان في عام ٢٠٠٨.

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وعادت سايروس إلى مقدمة المشهد الموسيقي بأغنيتها الناجحة “Flowers” التي صدرت عام ٢٠٢٣ حيث حقّقت من خلالها نجاحًا كبيرًا وحصدت الملايين من المشاهدات.