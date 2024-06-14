حفلات يونيو 2024| ليلة من الخيال مع أم كلثوم في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - في ليلة طربية يستمتع بها الحضور بكوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية “هولو جرام” في الإمارات، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك.

موعد حفل أم كلثوم في أوبرا دبي يونيو 2024

يقام حفل أم كلثوم في 18 يونيو على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

وفي سياقٍ متصل يقام الحفل بنفس التقنية للمرة الأولى في فعاليات مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” في المغرب، في 23 يونيو الجاري على المسرح الوطني محمد الخامس، للاستمتاع بليلة طربية تحدث للمرة الأولى في فعاليات المهرجان.

نبذة عن تقنية “هولوجرام” وكيفية تفعيلها على المسرح:

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعورًا مرئيًا ومسموعًا لوجود كوكب الشرق على المسرح، واستخدمت بشكل سابق في الأوبرا المصرية، وعدد من الدول العربية.

فعاليات الدورة 19 من مهرجان موازين 2024

تبدأ فعاليات الدورة 19 في الفترة بين 21 حتى 29 يونيو، ويستضيف أصواتًا غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.

تأسس مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات”.