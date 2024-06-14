نجوم مسرح وكورال مدينة الثقافة والعلوم يتألقون على تياترو آفاق

ياسر رشاد - القاهرة -

تألق نجوم فريقي كورال ومسرح مدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر على خشبة مسرح " تياترو آفاق"، وسط حضور جماهيري كبير.

حرص فريقا المسرح والكورال اللذان يحظيان برعاية د. سيد تونسي رائد التعليم الجامعي في مصر والعالم العربي- على تقديم باقة من أجمل الأغنيات المصرية والعربية الوطنية التي تعود للزمن الجميل، إضافة لعرض مسرحي لاقى استحسان الجمهور.





وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن الإبداعات الجديدة لفريقي كورال ومسرح مدينة الثقافة والعلوم على مسرح "تياتروا آفاق، جاءت في إطار مسابقات الأنشطة الطلابية التي تنظمها وزارة التعليم العالي برعاية أ.د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور لجنة الأنشطة الفنية بالوزارة، والتي أشادت بالمواهب الفذة التي يضمها الفريقان.

من جانبه أكد د.سيد تونسي أن سر اهتمامه بالمواهب الشابة بفريقي مسرح وكورال مدينة الثقافة والعلوم، يعود لأهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الأكاديمية، وأهمية الفن كأحد القوى الناعمة التي تلعب دورا كبيرا في الارتقاء بالذوق العام وتنمية الجانب الإنساني لدى الشعوب.

وأشار إلى أن مقولة "أعطني مسرحاً، أُعطك شعباً مثقفاً" تبرهن على دور المسرح في تثقيف الشعوب، لا سيما العروض المسرحية التي تتناول أفكارا تستهدف الارتقاء بالوعي.

وبالنسبة للأغنيات الوطنية، أشار د. تونسي إلى أنها بمثابة تاج الأعمال الفنية، بفعل ما تقدمه من رسالة سامية، وما تتركه من علامة إيجابية كبيرة في نفوس الناس، حيث لعبت الأغنيات الوطنية دورا مهما في شحذ الهمم وتوحيد صفوف الشعب علي مدار سنوات طويلة، ورفع الحالة المعنوية للمصريين، وتعزيز قيمتي الانتماء والمواطنة اللتين تعدان من أسمى القيم.

والجدير بالذكر أن فريق مسرح مدينة الثقافة والعلوم سبق أن حصل على المركز الأول على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية عام 2022 في المسابقة الفنية التي نظمتها وزارة التعليم العالي.